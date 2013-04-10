Парней, которые забросали Потапа яйцами, посадили под домашний арест
Юношам, которые в Тернополе забросали яйцами Потапа, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Юношам, которые забросали в Тернополе яйцами Потапа, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, ходатайство в суду об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста подал следователь Тернопольского горотдела внутренних дел по согласованию с прокурором города.
Сегодня, по данным правоохранителей, Тернопольский горрайсуд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его.
В СОС заметили, что, по нормам нового Уголовного процессуального кодекса Украины, в случае нарушения подозреваемыми условий, предусмотренных постановлением суда, следователь по согласованию с прокурором будет затрагивать вопрос о замене избранной меры пресечения более строгой, в том числе – содержанием под стражей.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Тернополе Потапа за исполнение русскоязычных песен на концерте забросали яйцами. По словам председателя областной организации ВО “Тризуб” Василия Лабайчука, таким способом члены организации выразили свой протест против «вульгарных и антикультурных песен» этих исполнителей, а также против того, что украинские исполнители поют на русском языке.
Сразу после инцидента правоохранители задержали 6 хулиганов. Было открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины.
8 апреля правоохранители доставили в горотдел милиции еще 5 членов «Тризуба», которые были на концерте.
9 апреля представители «Тризуба» провели под стенами горотдела милиции пикет, протестуя против задержания своих активистов и с требованиями отпустить задержанных.