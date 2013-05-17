В пляжной зоне Севастополя снесены четыре бара

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

По информации пресс-службы, прокуратурой Севастополя во исполнение задания генерального прокурора Украины Виктора Пшонки организовано проведение широкомасштабных проверок соблюдения требований законодательства относительно земель прибрежных защитных полос вдоль всего побережья Черного моря.

В ходе проверки прокуратурой Гагаринского района выявлены явные нарушения закона в деятельности КП «Благоустройство» Севастопольского городского совета. Установлено, что коммунальное предприятие, вопреки требованиям статьи 62 Земельного кодекса Украины, а также статей 88 и 90 Водного кодекса Украины, допустило несанкционированное размещение в Парке Победы, в пределах пляжной зоны прибрежной защитной полосы, объектов торговли, общественного питания и развлечений. Выявленные нарушения закона имели очевидный характер и наносили существенный вред интересам государства и граждан в виде грубого нарушения установленного законом правового режима использования пляжных зон и прибрежных защитных полос.

Сегодня, 17 мая, по документам прокурорского реагирования прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя осуществлен демонтаж незаконно размещенных на пляже «Парк Победы» баров «Бунгало» (123 кв. м), «Сова» (414 кв. м), «Три пальмы» (340 кв. м), «Бистро» (20 кв. м).

Территория парка вместе с зоной пляжа общей площадью более 1,5 га еще в апреле 2007 года передана коммунальному предприятию «Благоустройство» решением горсовета, однако указанных объектов торговли, общественного питания и развлечений в акте приема-передачи основных средств нет.

По данным прокуратуры, все бары были одно- или двухэтажными некапитальными сооружениями сезонного (летнего) использования, и незаконно находились в пределах пляжной зоны 50-метровой прибрежной защитной полосы Черного моря. Разрешительные документы на их строительство и размещение отсутствуют, дальнейшая их эксплуатация была недопустима.

Демонтаж выполнен согласно представлению прокурора района силами указанного коммунального предприятия, в присутствии работников милиции. В результате, в Парке Победы освобождено 9 соток незаконно занятой территории одного из основных городских пляжей.

Напомним, что несколько дней назад там же по представлению прокурора района здесь демонтировано еще два незаконно размещенных бара: «Жемчужина» и «Бриз» – общей площадью 95 кв. м.

Как сообщал УНИАН, в апреле, выступая в Одессе, генеральный прокурор пообещал в ближайшее время организовать проверку законности застройки побережья Азовского и Черного морей во всех регионах Украины.