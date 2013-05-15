В Крыму начали масштабную кампанию по сносу незаконных строений на побережье

Об этом сообщил глава Совета министров АРК Анатолий Могилев на пресс-конференции в информационном агентстве «УНИАН» 15 мая.

«Все факты незаконного ограничения доступа к пляжам должны иметь правовые последствия. Это касается и незаконных строений, особенно на побережье. Мы поставили перед собой задачу отчистить крымские пляжи от всех незаконных шлагбаумов, заборов и построек. Эта работа системно ведется», — подчеркнул Анатолий Могилев.

Так, в настоящее время по предписаниям республиканской прокуратуры демонтированы незаконные строения в населенных пунктах Большой Алушты, Судака, Ленинского района, а также в Алупке. Продолжается демонтаж 30 незаконных строений в селе Песчаном Бахчисарайского района. Еще 30 объектов в разных регионах Крыма планируют снести в ближайшее время.

Всего в результате прокурорских проверок и рейдов на побережье выявлено более 100 спорных объектов и сооружений. По итогам дальнейших проверок определят меры реагирования по каждому факту.

Вместе с тем в Крыму активизирована работа по обеспечению свободного доступа на пляжи. Так, в этом году планируется открыть 573 пляжа, из которых — 341 бесплатный. В 2012 году бесплатных пляжей в Крыму начитывалось 333, а в 2009 году — всего 64. «Крым имеет наибольшее количество пляжей в Причерноморье. Это большой потенциал, который необходимо рационально использовать. Никаких незаконных ограждений и шлагбаумов на открытых пляжах быть не должно», — заявил Анатолий Могилев.