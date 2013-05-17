В букмекерских рейтингах Огневич обосновалась на второй позиции

Они не являются официальными, хотя достаточно авторитетны. В то же время и профессионалы высоко оценивают шансы украинки на победу в песенном конкурсе Евровидение 2013.

К нынешнему времени букмекеры также пересмотрели свои оценки шансов на победу Златы Огневич — с третьей позиции она переместилась на вторую. Зрительские симпатии к Огневич, согласно опросам, также продолжают расти. Шансы украинки на победу также высоко оценивают и журналисты, которых опрашивали в пресс-центре международного конкурса Евровидение 2013. Основная борьба за первое место, по оценкам журналистов развернется между тремя претендентками: украинка Злата Огневич, россиянка Дина Гарипова и датчанка Эммили де Форест.

Несмотря на высокие шансы на победу Злата все же очень нервничает: «Я так нервничала в зеленой комнате, ожидая результаты голосования, чуть не заплакала. Я потеряла туфли. Мой бэк-вокалист Кливлэнд Уоткисс в конце нес меня на руках. Я чувствовала себя Золушкой. Игорь (великан, который выносил Злату Огневич на сцену на руках) сказал, что он никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сегодня», — поделилась певица на пресс-конференции.

Сейчас Злата каждую свободную минуту посвящает репетициям — она и участники ее команды используют каждую свободную минуту и любой уголок отеля для отработки номера, который будет представлен в финале конкурса.

Финал конкурса Евровидение-2013 состоится в субботу, 18 мая. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале Первый национальный в 22.00.