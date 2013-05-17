На Евровидении огласили очередность выступления в финале (фото, видео)

Если в прошлые годы финалисты сами вытягивали номера на жеребьевке, то в этом году артисты доставали лишь надписи "первая половина" и "вторая половина", а места для них организаторы конкурса выбрали сами.

1. Франция (Амандин Буржуа с песней "L’enfer et moi")

2. Литва (Андрюс Появис, "Something")

3. Молдова (Алёна Мун, "O mie")

4. Финляндия (Криста Сиегфридс "Marry Me")

5. Испания ("El Sueño de Morfeo", "Contigo hasta el final")

6. Бельгия (Роберто Беллароза, "Love Kills")

7. Эстония (Биргит Ыйгемеэль, "Et uus saaks alguse")

8. Беларусь (Алёна Ланская, "Solayoh")

9. Мальта (Джанлука Беззина, "Tomorrow")

10. Россия (Дина Гарипова, "What If")

11. Германия ("Cascada", "Glorious")

12. Армения ("Дорианс" "Lonely planet")

13. Нидерланды (Анук, "Birds")

14. Румыния (Чезар, "It's My Life")

15. Великобритания (Бонни Тайлер, «Believe in Me»)

16. Швеция (Робин Шернберг, "You")

17. Венгрия (ByeAlex, "Kedvesem")

18. Дания (Эммили де Форест, "Only Teardrops")

19. Исландия (Эйтоур Инги Гюннлёйгссон "Ég Á Líf")

20. Азербайджан (Фарид Мамедов, "Hold me")

21. Греция ("Koza Mostra" и Агафонас Иаковидис, "Alcohol Is Free")

22. УКРАИНА (Злата Огневич, "«Gravity")

23. Италия (Марко Менгони, "L'essenziale")

24. Норвегия (Маргарет Бергер, ‘I Feed You My Love’)

25. Грузия (Софо Геловани и Нодико Татишвили "Waterfall")

26. Ирландия (Райан Долан, "Only Love Survives")