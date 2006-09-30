Тимошенко: если губернатором станет Кушнарев, то кому жаловаться?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО пообещала вместе с командой Президента предотвращать попытки отстранения губернаторов.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции во Львове.

"Сегодня не время противостояния между нашей командой и командой Президента", - сказала лидер БЮТ.

Она также сообщила, что фракция БЮТ во Львовском облсовете не будет выступать против председателя Львовской областной государственной администрации Петра ОЛИЙНЫКА.

"Если губернатором к вам приедет КУШНАРЁВ, то хотелось бы посмотреть, как вы будете высказывать ему свои претензии", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, что представители БЮТ в облсовете подвергли критике отчет Б.ОЛИЙНЫКА.

"Фракция БЮТ (в облсовете) не будет вести никакого противостояния. В каждой области, где будут попытки отстранить губернатора, мы с командой Президента будем пытаться этому противостоять", - отметила она.