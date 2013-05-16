Золотовалютные резервы НБУ в апреле выросли

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле, по оперативным данным, увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).