Amnesty International: Украина не способна обеспечить права ЛГБТИ

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.

“Мы проанализировали проблематичное законодательство, которое не обеспечивает надлежащую защиту, а порой даже и нарушает права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуальных людей (ЛГБТИ), и пришли к выводу, что Украина не способна обеспечить защиту основных свобод лиц, относящихся к ЛГБТИ-сообществу, – право на свободу, на личную неприкосновенность, свободу мирных собраний”, - сказала Мазур.

В свою очередь, координатор кампаний Amnesty International по Украине и Южному Кавказу Макс Такер отметил, что неравное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией означает, что украинское законодательство противоречит Европейской Конвенции по правам человека. Он также отметил, что в первую очередь государственные должностные лица должны воздерживаться от негативных заявлений о представителях ЛГБТИ-сообщества.

Такер также выразил убеждение, что власть должна гарантировать право на свободу собраний всех граждан Украины и, в частности, гарантировать безопасность участников Марша равенства, который пройдет в столице в этом месяце.

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В то же время Мазур отметила, что Amnesty International поддерживает идею проведения Марша равенства в Киеве.

“Как правозащитная организация мы призываем к уважению и обеспечению права на свободу мирных собраний для всех людей, невзирая на их расу, вероисповедание, пол или сексуальную ориентацию. Мы поддерживаем Марш равенства, который пройдет 25 мая этого года. Украинская власть не должна запрещать этот марш и позволить состояться ему в формате, запланированном организаторами, и обеспечить безопасность участников марша”, - подчеркнула Мазур.

Как сообщал УНИАН, организационный комитет гей-форума "КиевПрайд2013" подал заявку в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение Марша равенства 25 мая.