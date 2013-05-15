Оргкомитет гей-форума подал заявку на марш в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА.

Количество участников марша в сообщении организаторов не указано.

В то же время в Департаменте отметили, что указанная дата не является окончательной. Оргкомитету предложено рассмотреть возможность провести марш в другой день, поскольку на 25 мая уже запланировано большое количество массовых мероприятий по случаю празднования Дня Киева и Дня столицы.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля пресс-служба "КиевПрайда2013" сообщила, что в субботу, 25 мая, в рамках международного форума-фестиваля «КиевПрайд2013» состоится «публичная правозащитная акция» - Марш равенства - с требованиями обеспечить равные права и возможности для граждан Украины, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров).

Как отмечалось, форум-фестиваль «КиевПрайд2013» готовится и будет проходить при широкой поддержке общественности, правозащитного сообщества, а также ряда дипломатических представительств, среди которых посольства Великобритании, Нидерландов, Норвегии, США, Швеции. Поддержку мероприятию оказывают ведущие международные правозащитные организации, среди которых: Amnesty International и Freedom House. Мониторинг возможных нарушений прав человека во время проведения мероприятия будет осуществляться организацией Human Rights Watch.

14 мая во время пресс-конференции в УНИАН вице-президент ВСОО “Украина для жизни” Елена Костырко сообщила, что общественные организации собрали 11,5 тыс. подписей украинцев, выступающих против принятия законопроекта 2342 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине” и готовы выйти на акции протеста против проведения гей-парада в столице.

В свою очередь, президент ВСОО “Молодежь! Общество! Власть!” Александр Зинченко сообщил, что 25 мая общественные организации, церкви, представители украинского казачества – выйдут на центральную улицу столицы, чтобы не допустить проведения на ней гей-парада.