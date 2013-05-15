Украинские кондитеры могут потерять рынок Беларуси - Укркондпром

Такое мнение высказал УНИАН глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк.

«Теперь, даже если мы прорываем блокаду на границе, нас просто не забирают в торговые сети, магазины не берут, потому что им приказано не брать. Мы не можем попасть в торговлю», - сказал Балдинюк.

По его словам, в Беларуси действует постановление местных властей, согласно которому торговые организации обязаны обеспечить во 2-м квартале 2013 года удельный вес продажи кондитерских изделий белорусского производства в общем объеме реализации не менее 85%. Балдинюк считает, что подобные постановления являются документальным подтверждением прямого нарушения двустороннего соглашения о свободной торговле.

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При этом глава ассоциации отмечает, что за все время конфликта с Беларусью украинские власти не приняли никаких существенных мер для стабилизации ситуации.

«К сожалению, до сегодняшнего дня все наши мероприятия со стороны Украины были апеллятивными. Нам только обещали, но никакого эффективного действия в ответ украинское государство не совершило», - пояснил он.

В результате, если проблема не будет решена, украинские кондитеры могут потерять белорусский рынок, который является четвертым по величине рынком для отечественных кондитерских изделий, уверен Балдинюк.

Как сообщал УНИАН, остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

По словам Балдинюка, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

Справка: Выручка производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Беларуси в 2012 году составила 0,5 млрд грн.