СМИ: Беларусь закрыла рынок для украинских сладостей

В результате только в текущем месяце убытки украинских производителей могут превысить 40 млн грн. В ответ Украина может начать более тщательные проверки белорусской цельномолочной продукции, утверждают в правительстве.

Украинские производители кондитерских изделий столкнулись с блокированием поставок сахаристой и шоколадной продукции в Беларусь, рассказал "Ъ" президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк. "С 3 апреля автотранспорт с кондитерской продукцией из Украины не пропускает белорусская таможня",— рассказал он. Официально ограничений поставок страна не вводила, но к продукции из нашей страны применяется усиленный таможенный контроль, объясняет господин Балдинюк. "Белорусское законодательство позволяет в этом случае задерживать груз на таможне до 20 дней с возможностью продления этого срока",— пояснил он.

Беларусь — четвертый по размерам экспортный рынок для украинских кондитеров (свыше 5% всего экспорта; данные Госстата за 2012 год).

По данным участников рынка, трудности с поставкой продукции испытывают крупнейшие производители кондитерских изделий Украины, в том числе Roshen, "Конти", АВК и ЖЛ. Официально в компаниях комментировать эту тему отказались. Но в неофициальных беседах менеджеры подтвердили существование проблем, связывая действия белорусских властей с произошедшей недавно национализацией фабрик в стране.