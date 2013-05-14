Введение векселей даст дополнительный рост ВВП минимум на 5% - эксперт

«Специалисты фракции Свобода очень хорошо знают, что введение векселей положительно повлияет на экономику страны, решит проблему задолженности по НДС, увеличит оборотные средства и даст стимул для роста ВВП минимум на 5%», - рассказывает эксперт.

В связи с этим, он считает, что оппозиционная политсила намеренно критикует инициативу власти, чтобы за счет этого получить политические дивиденды.

«Их аргументы – полная чушь, они понимают позитив от новации, однако за счет этой критики хотят дорваться до власти. Для них очень важно не допустить внедрения векселей, так как это, прежде всего, будет положительно влиять на жизнь простых украинцев и тем самым плохо влиять на их политическое будущее», - добавляет аналитик.

Охрименко констатирует, что по своей сути финансовые казначейские векселя ничем не отличаются от ОВГЗ-НДС.

«Эти ОВГЗ-НДС никого и никогда не погубили, в то время как они частично решили проблему нашего госбюджета. Никто не спорит, что возмещение НДС живыми деньгами, это лучше, чем любые векселя или облигации. Но, и это факт, политики, которые сейчас выступают против финансовых векселей, в далекие 90-е годы, протолкнули закон, согласно которому кассовый метод учета уплаты НДС был заменен на метод по первому событию», - добавляет президент Украинского аналитического центра.

Он констатирует, что задача власти сегодня заключается в том, чтобы эмиссия гривны не могла превратиться в доллары, в связи с чем, по его мнению, нужны финансовые векселя банков.

Напомним, что ранее фракция Фракция ВО «Свобода» настаивала на исключении из расписания пленарной недели Верховной Рады законопроектов, направленных на внедрение, по их мнению, антинародной "вексельной реформы".

С 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которые предусматривают введение финансового векселя для оформления задолженности, в частности бюджетной.

Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».