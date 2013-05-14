Финансовые векселя упростят возврат НДС - эксперт

Такое мнение высказал Дмитрий Боярчук, исполнительный директор центра социально-экономических исследований «CASE-Ukraine».

«Финансовый вексель может быть долговым инструментом, своего рода — помощь деньгам. Этот инструмент поможет снять часть нагрузки с бюджета по возврату НДС. Сейчас государство должно продемонстрировать готовность реально погашать эти векселя, тогда они будут интересны и для финансового сектора», — отметил Боярчук.

Эксперт отметил, что появление финансовых векселей может упростить и ускорить процедуру возмещения НДС, поскольку в бюджете не всегда есть «живые» деньги, а выписать вексель всегда проще, нежели найти деньги на возмещение. Боярчук напомнил, что традиционно в случае возникновения бюджетных проблем их решают в первую очередь за счет приостановки возврата НДС. Финансовый вексель, по мнению эксперта, может частично снять эту проблему, особенно если учесть, что сейчас доходы бюджета ниже, чем в предыдущие годы.

В то же время, говоря о политизации этого вопроса, руководитель «CASE-Ukraine» заметил, что бизнесу в любом случае интереснее получать из бюджета живые деньги, а не долговые обязательства правительства.

Напомним, ранее фракция ВО «Свобода» настаивала на исключении из повестки дня Рады законопроектов, касающихся внедрения казначейских векселей. С 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которые предполагают введение финансового векселя для оформления бюджетной задолженности. Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры по финансовым векселям».