Сегодня украинцы соберутся на кладбищах, чтобы помянуть своих родственников

Неделю после Пасхи в Украине традиционно называют Поминальной. Она заканчивается Поминальным воскресением или Проводами.

У каждого региона с этим праздником связаны свои обычаи, но общим является то, что семьи собираются на кладбищах, чтобы помолиться за близких, ушедших в вечность.

Существуют различные названия сегодняшнего дня (в зависимости от региона) Проводы, Гробки, Дарное воскресенье, Опроводы, Поминальное воскресенье, Радоница, Радовниця, Радуница, Родственники, Томино воскресенье, Хомино воскресенье.

Поминание родственников на Проводы - обычай еще древнеукраинский, получивший свое продолжение и в христианском календаре.