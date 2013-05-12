Сегодня украинцы соберутся на кладбищах, чтобы помянуть своих родственников
12:23, 12 мая 2013Общество
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Сегодняшним днем - Поминальным воскресением - в Украине завершается так называемая поминальная неделя.
В Украине - Поминальное воскресенье
Неделю после Пасхи в Украине традиционно называют Поминальной. Она заканчивается Поминальным воскресением или Проводами.
У каждого региона с этим праздником связаны свои обычаи, но общим является то, что семьи собираются на кладбищах, чтобы помолиться за близких, ушедших в вечность.
Существуют различные названия сегодняшнего дня (в зависимости от региона) Проводы, Гробки, Дарное воскресенье, Опроводы, Поминальное воскресенье, Радоница, Радовниця, Радуница, Родственники, Томино воскресенье, Хомино воскресенье.
Поминание родственников на Проводы - обычай еще древнеукраинский, получивший свое продолжение и в христианском календаре.
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