Кабмин одобрил изменения в проект госбюджета на 2008 год

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании одобрил изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

По его словам, изменения будут внесены в Верховную Раду, они будут рассмотрены новым составом парламента. При этом он отметил, что вторичного представления проекта бюджета на 2008 год в ВР не будет.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Виктор В.ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство внесет изменения в бюджет на 2008 год. По его словам, в 2008 году будет увеличен прогнозный рост ВВП. Основные изменения будут касаться улучшения социальных стандартов, «потому что мы хорошо понимаем, что повышение цен обязательно требует реагирования со стороны власти для повышения уровня жизни людей, то есть, повышения уровня зарплаты и пенсий», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Таким образом, как отметил премьер, правительство предлагает размер минимальной зарплаты с 1 января 2008 года 515 грн., с 1 апреля – 525 грн., с 1 октября – 545 грн., с 1 декабря – 605 грн. «То есть, минимальная зарплата в 2008 году вырастет почти на 25% и на конец года достигнет 90,4% размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьера, размер пенсии будет увеличиваться ежеквартально и на конец года приблизительно вырастет на 40%. У учителей зарплата увеличится на 635 грн., или на 45,3%, у врача-хирурга - на 627 грн., или на 44%. «Мы должны предложить такой документ (проект бюджета – УНИАН), который бы учел последние тенденции развития отечественной и мировой экономики, и пойти навстречу людям, то есть, повысить социальные стандарты жизни», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.