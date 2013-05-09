Чиновник порвал на инспекторе ГАИ форму

В Винницкой области председатель поселкового совета повредил на инспекторе ГАИ форменную одежду, препятствуя привлечению к уголовной ответственности пьяного скутериста.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, во время несения службы по надзору за дорожным движением работники Госавтоинспекции в одном из сел Крыжополького района остановили мопед без номерных знаков. При общения с водителем инспекторы почувствовали от него резкий запах алкоголя. О том, что водитель находится в нетрезвом состоянии, свидетельствовало и его поведение.

Пьяного водителя, который угрожал сотрудникам милиции увольнением с работы, инспекторы доставили в больницу для экспертизы на содержание алкоголя в крови. В больнице водитель-правонарушитель позвонил по телефону знакомому, чтобы тот приехал и «создал» проблему.

Спустя некоторое время в медицинском учреждении появился председатель одного из поселковых советов и начал препятствовать работникам милиции выполнять служебные обязанности. Должностное лицо пыталось вмешаться в работу инспекторов ГАИ, а когда он увидел, что все его усилия напрасны, на одном из милиционеров порвал форменную одежду.

Следственным отделом милиции данное происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных решений по ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, работника государственной исполнительной службы) Уголовного кодекса Украины. Материалы будут направлены в прокуратуру для расследования.