Осталось убрать мазут с 800 м керченского побережья

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ заявляет, что работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, выполнены на 80%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом он сказал сегодня в Керчи.

По словам Н.ШУФРИЧА, решена главная задача - сбор мазута с корабля «Волга-нефть-139» на украинской территории. Из 3 тысяч тонн мазутной смеси осталось собрать всего 300-400 тонн, из 7 км береговой линии острова Коса Тузла собрано 6 км мазутной смеси и осталось собрать мазут общей длинной около 800 метров и глубиной до 20-30 метров, отметил министр.

Также он сообщил, что вдоль побережья Керчи наблюдаются незначительные мазутные пятна, которые в течение нескольких часов сразу собираются и ликвидируются.

Собрано 25 тысяч мешков с мазутной смесью, они будут погружены на три баржи, по 1100 тонн каждая, и будут находиться на них до тех пор, пока судовладельцы не позволят провести утилизацию, добавил Н.ШУФРИЧ.

Также, по словам министра, поступила информация от российской стороны, что на носовой части «Волга-нефть-139» обнаружено 800 тонн мазута.

«С учетом того, что 934 куба мазута было откачано в первые дни после аварии, учитывая что 1200 предполагаемых тонн мазута было выброшено на российский берег и приблизительно 500 тонн - на южную часть острова Коса Тузла, мы можем предположить, что еще в море или в носовой части корабля может находиться порядка 500 тонн мазута. Перед водолазами поставлена задача обнаружить месторасположение остатков мазута, но пока они не наблюдают мазутных скоплений на дне Керченского пролива» - сообщил министр.