Ющенко издал Указ об украинском языке в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О некоторых мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе”.

Текст документа размещен на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, Севастопольской городской государственной администрации до 1 января 2008 года разработать и утвердить комплекс мероприятий по:

- расширению сети учебных заведений всех типов с украинским языком обучения, созданию новых общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения в населенных пунктах АРК, в частности в городах Армянске и Феодосии, и предоставлению им соответствующей организационно-методической помощи;

- открытию дополнительных классов и групп с украинским языком обучения в учебных заведениях с другими языками обучения и профильных классов с углубленным изучением украинского языка и литературы;

- изданию и полному обеспечению учебниками и пособиями на украинском языке воспитанников дошкольных, учеников общеобразовательных и профессионально-технических, студентов высших учебных заведений с учетом перспектив развития сети заведений с украинским языком обучения;

- организации подготовки и обеспечения учебных заведений всех типов педагогическими, научно-педагогическими работниками для преподавания на украинском языке;

- развитию в АРК библиотечной отрасли, в частности, существенному обновлению и пополнению фондов публичных библиотек, библиотек учебных заведений современной книжной продукцией и периодическими изданиями на украинском языке, внедрение в библиотеках современных информационных технологий;

- улучшению кинообслуживания населения АРК, в частности, принятию мер по сохранению сети заведений кинопоказа и киновидеопроката, их техническому переоснащению видеопроекционными комплексами, ежегодному планированию показа произведений национального киноискусства.

Также Президент поручил указанным органам власти решить вопрос о проведении цикла выставок «Сокровища народного искусства Украины» и проведении гастролей украиноязычных театральных коллективов, лауреатов региональных театральных фестивалей, показе лучших украинских спектаклей.

Кроме того, до конца 2007 года глава государства поручил органам власти разработать и утвердить комплекс мероприятий и объемы финансирования:

- строительства общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения в городах Ялте, Алуште и Севастополе;

- создания в городе Севастополе международного украинско-российского университета;

- проведения реконструкции Крымского украинского музыкального театра;

- полноценного функционирования Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра.

В то же время Кабмину и Севастопольской горгосадминистрации Президент поручил до конца 2007 года разработать и утвердить комплекс мероприятий и объемы финансирования проведения реконструкций сцены и зрительного зала Севастопольского академического русского драматического театра имени А.Луначарского, здания Севастопольского городского театра для детей и молодежи, площади Центральной городской библиотеки имени Л.Толстого.

Отдельно Министерству культуры и туризма Украины, Совету министров АРК поручено осуществить комплекс мероприятий по дальнейшему развитию народного искусства на территории АРК, обеспечению надлежащих условий для реализации изделий мастеров, в том числе предоставлению помещения для Крымской республиканской организации Национального союза мастеров народного искусства Украины.

В.ЮЩЕНКО поручил правительству во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» предусмотреть отдельную бюджетную программу для реализации мероприятий, предусмотренных документом.

Указ подписан с целью принятия дополнительных мер по развитию гуманитарной сферы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, популяризации украинской культуры, удовлетворения национально-культурных потребностей, всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни Автономной Республики Крым и города Севастополя, в поддержку инициативы Совета министров АРК, Севастопольской горгосадминистрации и общественности.