Французы продали кусок Эйфелевой башни (фото)

В понедельник на торгах парижского аукционного дома Druot был продан 700-килограммовый кусок Эйфелевой башни.

Как сообщает AFP, чугунный фрагмент винтовой лестницы башни высотой 4,5 метра ушел с молотка за 180 тысяч евро (264 тысячи долларов), что в десять раз превысило эстимейт лота.

Покупателем выступила голландская юридическая компания "Эйфель". "Мы действительно должны были приобрести эту лестницу. Она станет символом, который поможет нашему бизнесу подняться на новые высоты. Неплохая метафора, да?", - заявил представитель "Эйфеля" Эрик Курверс (Erik Kurvers).

Лестница в Эйфелевой башне была демонтирована в 1983 году после постройки лифта. Тогда же она была распилена на 24 части и распродана с аукциона. Большинство частей лестницы были выкуплены частными коллекционерами, остальные попали в музеи.

Лента.ру