Сегодня похоронят 28 шахтеров

В Донецке на шахте им. Засядько найдено тело еще одного погибшего горняка, таким образом, число жертв аварии возросло до 89 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на 11.00, судьба еще 11 человек остается неизвестной. На поверхность поднято тело 81 горняка. Идентифицировано 48 тел. Неопознанными остаются 33 погибших.

За медицинской помощью в больницу обратился еще один горняк из числа пострадавших в результате взрыва. Таким образом, число госпитализированных возросло до 32 человек.

В пресс-службе также уточнили, что сегодня будут похоронены 28 человек. Из них в Донецке - 16, в Макеевке - 4, в Ясиноватой - 1, в Горловке - 1, в Авдеевке - 1, в Доброполье - трое, в Красноармейском районе - 1, в Виннице - 1.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им.А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков.

На месте трагедии работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Сегодня в Украине – День траура по погибшим горнякам донецкой шахты им.А.Засядько.