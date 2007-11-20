В Киеве совершено разбойное нападение на АЗС

Сегодня в Подольском районе Киева было совершено разбойное нападение на автозаправочную станцию «Рось», которая находится по улице Константиновской, 72.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Подольского районного управления милиции по вопросам взаимодействия со СМИ Александр РАДКЕВИЧ, сигнал об этом поступил в 5.40 в Госслужбу охраны.

Как выяснилось на месте, приблизительно в 5.30 в помещение АЗС зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, заставил кассира отдать наличные деньги. Забрав 11 тыс. 250 грн., нападающий скрылся с места ограбления.

На вид нападающему 26-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы черные, короткие. Был одет в черную фуражку, короткую кожаную куртку, темные джинсы, черные солнцезащитные очки.

По оперативной информации, указанное лицо видели в 5.40 на улице Фрунзе, 74. Правохранители обращаются к гражданам, которым что-то известно об этом человеке, или, возможно, кто-то подвозил его, обращаться в Подольское РУ по телефонам: 425-24-34, 424-25-96 или 02. Анонимность и вознаграждение гарантируются.