В Харькове накрыли модельное агентство, отправлявшее девушек в рабство

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили в Харькове организаторов модельного агентства, которое занималось вербовкой девушек в Объединенные Арабские Эмираты под видом моделей для предоставления интимных услуг в этой стране.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВДУ в Харьковской области, милиции удалось установить руководителей и сотрудников модельного агентства – ими оказались граждане Украины и России, а также установить схему его преступной деятельности.

Девушкам в возрасте от 15 до 23 лет предлагалась работа моделями в ОАЭ, после прохождения необходимых этапов подписывался договор, где обусловливалось, что за проведение двухнедельных показов мод в Эмиратах каждая девушка получит гонорар в сумме 500 долларов. Фирма обеспечивала билеты на самолет и сопровождала девушек до киевского аэропорта «Борисполь».

В аэропорту в ОАЭ девушек встречали люди, которые отбирали у них паспорта, отправляли на медицинский осмотр, после чего объясняли, чем в действительности им придется заниматься. Через две недели сексуального рабства харьковчанок возвращали на родину.

Милицией установила более 100 девушек, попавших в эту историю.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.