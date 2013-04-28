Ночью сожгли Mercedes закарпатского депутата
16:52, 28 апреля 2013Общество
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Сегодня ночью на Закарпатье горел автомобиль «Mercedes ML 350» 2012 года выпуска, принадлежащего депутату Закарпатского облсовета.
По неофициальной информации, авто принадлежало Юрию Переста
28 апреля по Ужгородского ГО УМВД Украины в Закарпатской области поступило сообщение от депутата Закарпатского областного совета VI созыва относительно возгорания его автомобиля, сообщает Мукачево.net.
Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что во дворе дома депутата (по неофициальной информации речь идет о проректоре УжНУ Юрия Переста, недавно исключенного из партии "Единый Центр") горел автомобиль марки «Mercedes ML 350» 2012 выпуска . Огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Причины возгорания автомобиля устанавливаются.
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