Ночью сожгли Mercedes закарпатского депутата

28 апреля по Ужгородского ГО УМВД Украины в Закарпатской области поступило сообщение от депутата Закарпатского областного совета VI созыва относительно возгорания его автомобиля, сообщает Мукачево.net.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что во дворе дома депутата (по неофициальной информации речь идет о проректоре УжНУ Юрия Переста, недавно исключенного из партии "Единый Центр") горел автомобиль марки «Mercedes ML 350» 2012 выпуска . Огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Причины возгорания автомобиля устанавливаются.