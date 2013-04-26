В СИЗО избили осужденного за изнасилование ребенка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 25 апреля в Жовтневый РОВД г. Запорожья поступило сообщение о том, что в городскую больницу экстренной и скорой помощи из Запорожского следственного изолятора с многочисленными телесными повреждениями доставлен 27-летний осужденный, который 21 апреля прибыл в Запорожский СИЗО из следственного изолятора г. Кировограда для отбытия наказания в Беленьковской исправительной колонии №99.

"Осужденный был приговорен к 10 годам лишения свободы за изнасилование 8-летнего сына своей сожительницы - по ч.3 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неприродным способом, совершенное в отношении малолетнего) и ч.2 ст.156 УК Украины (развращение малолетнего)", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе Управления государственной пенитенциарной службы в Запорожской области, факт происшествия УНИАН подтвердили.

«Действительно, 25 апреля во время утреннего обхода камер сотрудники СИЗО обнаружили данного осужденного (который находился в камере с еще тремя осужденными) с телесными повреждениями, поместили в медсанчать и вызвали «скорую помощь». Сейчас по данному факту проводится проверка», - сообщили в УГПС в Запорожской области.

По предварительным данным, имеющимся на сегодняшний день в распоряжении милиции, телесные повреждения осужденному нанесли его сокамерники.

По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, произошедшее квалифицировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.367 УК Украины (служебная халатность) и ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

Осужденный прооперирован и находится больнице в состоянии, которое медики квалифицируют, как «тяжелое».