Состоится митинг-протест “Никаких призов для Дюренти”
10:07, 20 ноября 2007Общество
551 0
22 ноября в 12:00 на Европейской площади (перед Украинским домом) состоится митинг-протест “Никаких призов для Дюренти”.
Цель мероприятия – лишить корреспондента газеты “Нью Йорк Таймс” Уолтера Дюренти престижной Пулитцеровской премии, которую он получил в Москве в 1932г.
Митинг-протест будет призывать соответствующие учреждения лишить Дюренти Пулитцеровской премии .
Во время митинга будут приняты обращения к Колумбийскому университету, который отвечает за назначение Пулитцеровской премии, отозвать премию, предоставленную Дюренти, а также к владельцам газеты Нью-Йорк Таймс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter