22 ноября в 12:00 на Европейской площади (перед Украинским домом) состоится митинг-протест “Никаких призов для Дюренти”.

Цель мероприятия – лишить корреспондента газеты “Нью Йорк Таймс” Уолтера Дюренти престижной Пулитцеровской премии, которую он получил в Москве в 1932г.

Митинг-протест будет призывать соответствующие учреждения лишить Дюренти Пулитцеровской премии .

Во время митинга будут приняты обращения к Колумбийскому университету, который отвечает за назначение Пулитцеровской премии, отозвать премию, предоставленную Дюренти, а также к владельцам газеты Нью-Йорк Таймс.