Эксперт: Украинцы стали переводить валютные депозиты в гривневые

«С начала года по нашему банку мы наблюдаем перекос валютных вкладов в сторону гривневых. Если раньше у нас большинство составляли депозиты в иностранной валюте, то сейчас – в национальной. Не думаю, что падение ставок по депозитам как-то отразится на падении спроса на вклады в гривне или даже на их перекладывании в валюту. Этого не будет, люди же у нас получают преимущественно гривну, поэтому им лучше работать с ней. Тем более по валютным депозитам ставки точно так же пропорционально падают», – констатирует он.

В то же время, по его словам, сейчас в банковской системе наблюдается тенденция к перекладыванию валютных депозитов в гривневые.

«Сейчас у нас вообще происходит тенденция перекладывания валютных депозитов в гривневые. Это результат падения девальвационных ожиданий», – добавил банкир.

По мнению Горбачова, это явление связано с тем, что украинцы начали больше доверять национальной валюте.

«Доходность по гривне перекрывает любые инфляционные риски. В принципе, эта тенденция связана с тем, что у людей появилось доверие к национальной валюте. Да, в прошлом году были определенные политические риски, некоторые эксперты прогнозировали девальвацию до 9 гривен за доллар. Теперь же есть возможность трезво оценить, что предпосылок для нее нет», – резюмировал финансист.