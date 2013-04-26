Эксперт: Украинцы стали переводить валютные депозиты в гривневые

16:56, 26 апреля 2013
Общество
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Заместитель председателя Еврогазбанка Роман Горбачов констатирует, что доходность по гривневым депозитам перекрывает любые инфляционные риски.

Украинцы начали больше доверять национальной валюте

«С начала года по нашему банку мы наблюдаем перекос валютных вкладов в сторону гривневых. Если раньше у нас  большинство составляли депозиты в иностранной валюте, то сейчас – в национальной. Не думаю, что падение ставок по депозитам как-то отразится на падении спроса на вклады в гривне или даже на их перекладывании в валюту. Этого не будет, люди же у нас получают преимущественно гривну, поэтому им лучше работать с ней. Тем более по валютным депозитам ставки точно так же пропорционально падают», – констатирует он.

В то же время, по его словам, сейчас в банковской системе наблюдается тенденция  к перекладыванию валютных депозитов в гривневые.

«Сейчас у нас вообще происходит тенденция перекладывания валютных депозитов в гривневые. Это результат падения девальвационных ожиданий», – добавил банкир.

По мнению Горбачова, это явление связано с тем, что украинцы начали больше доверять национальной валюте.

«Доходность по гривне перекрывает любые инфляционные риски. В принципе, эта тенденция связана с тем, что у людей появилось доверие к национальной валюте. Да, в прошлом году были определенные политические риски, некоторые эксперты  прогнозировали девальвацию до 9 гривен за доллар. Теперь же есть возможность трезво оценить, что предпосылок для нее нет», – резюмировал финансист.

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