На Черкащине торговец оружием пытался съесть деньги, чтобы скрыть преступление

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, работники уголовного розыска Смелянского горотдела милиции получили информацию о том, что 32-летний житель Смелы ищет, кому можно продать оружие.



Ранее мужчина уже был осужден за совершение тяжких преступлений в том числе и за хранение оружия. Оперативники быстро установили круг общения подозреваемого, его связи и коммерческие планы на ближайшее время.

Для реализации полученной информации правоохранители разработали спецоперацию. На этой неделе злоумышленника поймали с поличным, когда он именно продал три гранаты Ф-1. После продажи гранат, человек получил деньги но, почувствовав неладное, начал убегать. Оперативники окружили беглеца. При задержании мужчина пытался избавиться от вещественных доказательств и попытался съесть полученные за гранаты деньги.

По факту продажи оружия следственным отделом Смелянского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По месту жительства задержанного правоохранители провели обыск во время которого, было обнаружено достаточно большое количество оружия и боеприпасов. Для выявления запрещенных предметов были привлечены взрывртехники, которые с помощью металлоискателя во дворе и огороде нашли довольно много боеприпасов. Выявленные предметы были изъяты и направлены на исследование.

На следствии задержанный рассказал правоохранителям, что уже более трех лет он ищет оружие на местах, где во время Великой Отечественной войны на территории области шли жестокие бои. Используя металлоискатель, мужчина нашел множество разновидностей оружия и взрывчатых веществ. Находки, которые были в удовлетворительном состоянии, он приносил домой и занимался их реставрацией. Восстановленное оружие и боеприпасы прятал в разных тайниках как в самом доме, так и на территории двора. По предварительной оценке специалистов, от выявленного количества взрывчатки в воздух могли бы взлететь несколько прилегающих жилых домов.