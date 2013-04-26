Прокуратура проверит в СИЗО всё: от карцера до спецфондов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, поручение о проведении проверки дано Главному управлению Госсанэпидслужбы в г. Киеве, Департаменту здравоохранения КГГА, Главному управлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, Управлению Государственной пенитенциарной службы Украины в городе Киеве и Киевской области.

По результатам проверки обязано предоставить выводы об обеспечении заключенных и осужденных установленной нормой площади в камере, соответствии условий их содержания санитарно-гигиеническим нормам.

Контролеры проверят также санитарное состояние карцеров, медицинской части и других помещений следственного изолятора, состояние предоставления узникам квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечение их ежедневным питанием.

Кроме того, прокуратура проверит законность использования бюджетных средств и средств специальных фондов, выделенных на обеспечение надлежащих условий содержания заключенных Киевского СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля члены Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений Валерий Пацкан («УДАР»), Ирина Луценко («Батькивщина») и Анна Герман (Партия регионов) вместе с Уполномоченным ВР по правам человека Валерией Лутковской посетили Киевский следственный изолятор № 13 с целью проверки состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина в этом учреждении.

Депутаты не предупреждали о намерении посетить пенитенциарное учреждение, поэтому имели возможность проверить состояние соблюдения прав человека в автозаках, которыми перевозят узников, камеры предварительного заключения, камеры сборных отделений и для содержания транзитно-пересылочных, а также камеры, где содержатся женщины с детьми.

Кроме того, народные депутаты посетили камеру № 157, где еще недавно содержался экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

В.Пацкан заявил, что шокирован условиями содержания в Лукьяновском СИЗО. «Разве то, что здесь находятся заключенные, является оправданием тому, чтобы относиться к этим людям, как к животным? Здесь полная антисанитария, ужасные условия содержания. Есть камеры, в которых содержатся до 36 заключенных. Трудно передать, что там происходит. Из лекарств для осужденных – анальгин и ношпа. На завтрак – частично сгнивший картофель», - сказал депутат.