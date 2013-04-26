Мошенники купили полную форму ГАИ и трясли водителей из России

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель прокурора Васильевского района Запорожской области Владислав Гирный, группа из 3 человек – жителей г. Новомосковск Днепропетровской области была задержана вчера, 24 апреля, около 16-00 в момент «работы» под видом сотрудников ГАИ на автодороге Харьков-Симферополь около с. Зеленый гай Васильевского района Запорожской области.

«Мужчины в форме сотрудников ГАИ, которую купили вместе с погонами, шевронами, жезлом и поддельным удостоверением, останавливали автомобили с регистрационными номерами РФ, водители которых совершали нарушение ПДД, и предлагали «решить вопрос» без протокола за 100-200 грн», - рассказал В.Гирный.

На сегодняшний день все трое злоумышленников – мужчины 1981 г. р., 1983 г. р. и 1984 г. р. задержаны.

Данный факт внесен в ЕРДР, проводится досудебное расследование и работа по установлению личностей водителей, пострадавших от действий псевдосотрудников ГАИ, которые, по предварительным данным, «работали» на дороге Харьков-Симферополь с 15 апреля.