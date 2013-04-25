Борисполь возобновил работу

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, специалисты не обнаружили взрывчатку на территории аэропорта.

В данное время правоохранители продолжают предпринимать меры по установлению анонима, который сообщил о минировании аэропорта, воспользовавшись стационарным уличным таксофоном.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в международном аэропорту «Борисполь» из-за анонимного сообщения минировании были эвакуированы около 900 лиц: пассажиры и персонал. Задержано отправление 19 рейсов.