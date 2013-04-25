В аэропорту Борисполь эвакуировали 900 человек (обновлено)

В международном аэропорту «Борисполь» из-за анонимного сообщения о минировании эвакуированы пассажиры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из всех терминалов пассажиры, которые не прошли формальности (паспортный контроль), были выведены на улицу. Те, кто прошел контроль, остались в терминалах», - объяснили в пресс-службе.

Собеседник агентства заверил, что паники среди пассажиров не было.

«Все происходило спокойно», - сказал он.

За информацией о подробностях инцидента в пресс-службе посоветовали обращаться к компетентным органам.

В то же время на онлайн-табло аэропорта содержится информация, что самолеты прибывают и отбывают.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, информация о взрывчатке в «Борисполе» поступила около 1,5 часа назад. Предпринятыми мерами правоохранителей из трех терминалов были эвакуированы 900 лиц, включая пассажиров, персонала и лиц, которые встречали пассажиров.

Задержано 19 рейсов, которые были запланированы на отлет. Также не выпускают пассажиров, которые прибыли 9 рейсами в Киев.

Взрыво-технические службы обследуют территорию аэропорта, другие оперативные подразделения предпринимают меры по установлению места нахождения и задержанию анонима.