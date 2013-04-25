Стало известно, когда в США введут новую $100 купюру (фото)

В сообщении отмечается, что проверить новую банкноту на подлинность будет легче, а подделать, напротив, сложнее, передает Лента.ру.



Новый дизайн 100-долларовой банкноты был обнародован в апреле 2010 года. Купюра сохранила традиционный внешний вид американской валюты. Вместе с тем банкноты получили дополнительную защитные меры. В частности, трехмерная защитная лента на лицевой стороне содержит изображение колокольчиков, которое при повороте изменяется на цифры 100.

Еще одним нововведением стало появление «колокольчика в чернильнице» справа от портрета Бенджамина Франклина. Колокольчик при наклоне купюры меняет цвет с медного на зеленый. При этом он то появляется в медной чернильнице, то исчезает.

В новом дизайне сохранены три элемента защиты: защитная нить, меняющее цвет число 100 и водяной знак с портретом Франклина.

Среди изменений, которые не относятся к мерам защиты от подделок, можно назвать обновление виньетки с изображением Индепенденс-холла: теперь там изображен не главный, а задний фасад здания. Также изображение здания, в котором была подписана Декларация независимости США, и портрет Франклина увеличены, а обрамлявший их ореол удален.