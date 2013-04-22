МИД проверяет информацию о захвате украинцев в Афганистане

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«Дано поручение Посольству Украины в Таджикистане проверить эту информацию», - сообщили в МИД.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в Афганистане талибы захватили вертолет Ми-8 с иностранцами, среди которых есть украинцы.

В частности, на борту вертолета находилось семь инженеров - граждане Турции, двое украинцев и их афганский переводчик, сообщил "Голосу России" пресс-секретарь губернатора афганской провинции Логар Дин Мохаммад Дарвеш.

Афганская власть ведет переговоры с талибами об освобождении пассажиров Ми-8.

"Заложники живы, местная власть ведет переговоры с талибами об освобождении заложников. Талибы пока не выдвигали никаких требований", - сказал Д.Дарвеш.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Степан Аникеев сообщил, что на борту вертолета был один гражданин России. Между тем, по данным МИД Турции, россиян было двое.

21 апреля вертолет, зафрахтованный частной афганской компанией "Хорасан", вылетел из провинции Хост в Кабул. Но из-за плохих погодных условий и сильного дождя вертолет сделал вынужденную посадку в уезде Азра, район Мангал Хэл провинции Логар. Большую часть уезда контролирует радикальное движение "Талибан". Представители "Талибана" взяли на себя ответственность за захват людей. Никаких требований боевики пока не выдвигали.