Массандровские вина из погребов Николая II выставят на Лондонский аукцион

Вина крымского винодельческого хозяйства "Массандра" из погребов императора Николая Второго впервые будут выставлены на торги лондонского аукционного дома "Бонэмс" (Bonhams).

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы европейского отдела "Бонэмс" по продаже вин Ричарда ХАРВИ.

"В свое время "Массандра" пригласила нас на дегустацию. За этим занятием мы провели целую неделю и решили, что вина совершенно необычайны, поэтому теперь рады выставить их на наши торги", - сказал он.

По его словам, на аукционах "Бонэмс", которые пройдут в конце ноября - начале декабря в Великобритании и США, в общей сложности будет представлено около 600 бутылок.

"Среди них - уникальный красный портвейн "Ливадия" 1891 года в бутылке с личной печатью последнего российского императора Николая Второго", - сообщил Р.ХАРВИ, отметив, что вино оценено в 2,5-3 тыс. фунтов стерлингов.

Однако, по его словам, наибольший интерес представляют вина основателя "Массандры" князя Льва Голицына. Князь, у которого был особый талант к смешиванию вин, не записывал свои рецепты, поэтому многие его секреты до сих пор не разгаданы.

"У нас два вина князя Голицына - "Седьмое небо" 1880 года и "Мед с алтайских лугов" 1886 года. "Мед с алтайских лугов" - это одно из самых восхитительных вин, которые я когда-либо пробовал. Его богатый и яркий вкус ни на что не похож", - сказал Р.ХАРВИ. Он добавил, что на торги будет выставлено и вино "Малага" - некогда одно из самых дорогих вин "Массандры". "Нектар богов в бутылке", - отметил он.

В настоящее время в коллекции "Массандры" насчитывается около миллиона бутылок с поистине уникальными винами. Некоторые из них с 1990 года выставлялись на аукционах "Сотбис" и каждый раз расходились с большим успехом.

Торги "Бонэмс" пройдут в Лондоне 28 ноября, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе - 1 декабря.

Справка УНИАН. Винный завод "Массандра" был построен в 1894-1997 годах для того, чтобы поставлять вина для летнего дворца российского царя Николая II в Ливадии.

Возглавлял винодельню князь Лев Голицын, который сам разработал несколько уникальных рецептов вин, некоторые из которых - например, "Седьмое небо" - были навсегда утрачены.