Клиент ломбарда расстрелял очередь к окошку, чтобы его пропустили

В Мариуполе Донецкой области правоохранители разыскивают злоумышленника, который в ломбарде применил травматическое оружие, чтобы посетители пропустили его без очереди.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, вчера в больницу за медицинской помощью обратился мужчина, 1978 года рождения, который получил телесные повреждения от неизвестного посетителя, находясь в помещении ломбарда. Сведения о случившемся были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В ходе досудебного расследования было установлено, что двое местных жителей находились у окошка ломбарда, чтобы заложить свое имущество. В это время в помещение вошел незнакомый мужчина и резко направился к тому же окошку. Такое поведение возмутило присутствующих, возник словесный конфликт и потасовка. В результате чего, этот вошедший клиент достал оружие травматического действия и выстрелил в своих противников, не желающих пропустить его вне очереди. В результате один из мужчин получил непроникающие ранения ноги и головы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Милиция принимает меры по розыску этого злоумышленника.