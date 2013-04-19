Эксперты считают перспективным серийный запуск самолетов Ан-158

Так, он прокомментировал заявление премьер- министра Николая Азарова относительно перспектив авиационной отрасли.

Напомним, 19 апреля премьер-министр в ходе выступления перед парламентом заявил, что Украина должна выйти на производство минимум 50 самолетов в год.

«Самый высокий потенциал с точки зрения инвестиций имеют высокотехнологические отрасли, в первую очередь это касается аэрокосмической отрасли. Мы должны выйти на серийное производство минимум 50 самолетов в год. А вчера мы провели первый серийный самолет Ан-158», - сказал премьер.

Руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец констатирует, что поиск новых рынков сбыта наших самолетов можно только приветствовать.

«Ан-158 – это самолет семейства Антонова, который основывается на конструктивных решениях его предшественника Ан-148. Его продвижение на рынки Латинской Америки и Азии выглядит очень перспективным. Украинский авиапром переживает не самые лучшие времена из-за кризиса и высокой конкуренции в авиапроме. Поэтому нахождение новых рынков сбыта наших самолетов можно только приветствовать», - сказал эксперт.

Згурец констатирует, что для расширения рынков сбыта украинских самолетов необходимо создавать приемлемые условия их покупателям.

«Вместе с этим, главной задачей Украины в освоении новых рынков должно стать создание приемлемых условий для покупателей наших самолетов, в частности, стран, которые не имеют достаточных средств для того, что бы их сразу приобрести. Такие авиагиганты как Бразилия или США дают возможность таким государствам выплачивать деньги постепенно. Вторым условие должно стать создание достаточно эффективной сети сервисного обслуживания наших самолетов, их плановых и внеплановых ремонтов», - отметил он.

Специалист добавил, что дальнейшему развитию отрасли сегодня способствует государство.

«Очень помог отрасли принятый с начала года закон, устанавливающий льготы для авиастроителей, также упрощающий процедуру закупки комплектующих для самолетов, проблемы с которыми часто выбивали предприятия из сроков выполнения контрактов», - резюмировал руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Напомним, что вчера на территории Государственного предприятия "Антонов" в Киеве стартовал серийный выпуск самолета Ан-158, который ознаменовался церемонией передачи нового пассажирского самолета Ан-158 представителю Кубы.