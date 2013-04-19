Министр просит ВР выделить дополнительный миллиард на аграриев

«Учитывая нехватку средств общего фонда и пользуясь случаем, прошу поддержки народных депутатов при внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» по поводу увеличения расходов на программы поддержки АПК на 1 миллиард гривен», − подчеркнул Министр.

Так, Николай Присяжнюк напомнил, что в бюджете текущего года на поддержку развития предприятий АПК предусмотрено 8,1 миллиарда гривен, что на 2,2 миллиарда меньше, чем было предусмотрено в 2012 году.

«Преимущественно это средства специального фонда госбюджета, а именно 8 миллиардов гривен, из которых 7,2 миллиарда предусмотрено Аграрному фонду для формирования государственного интервенционного фонда. Еще 100 миллионов гривен предусмотрено на поддержку развития хмелеводства, садоводства и виноградарства. И 650 миллионов гривен − на поддержку отрасли животноводства», − сообщил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что в бюджете текущего года по основным программам поддержки АПК предусмотрено только 91,8 миллиона гривен.

Также глава ведомства отметил, что уже второй год подряд государственная финансовая помощь предоставляется в первую очередь малым и средним товаропроизводителям.

«Начиная с прошлого года, мы пересмотрели механизмы государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и направили их на малых и средних товаропроизводителей. Эта политика будет продолжена и в текущем году. Максимальное внимание государства будет направлено на единоличников и селянские дворы. Наша задача − чтобы государственную помощь получили конкретные селяне, мотивировав таким образом экономические процессы на селе», − подытожил Присяжнюк.