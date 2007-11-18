Количество жертв взрыва на шахте в Донецке достигло 33

Пожар на донецкой шахте им.Засядько удалось локализовать. Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, передает корреспондент УНИАН.

«Пожар только что локализован. Непосредственно в шахте ведут работы 350 горноспасателей», - отметил вице-премьер.

Он подтвердил, что погибшими считаются 33 человека, из которых опознаны только 11. Судьба 67 горняков остается неизвестной.

А.КЛЮЕВ высказал надежду на то, что горноспасателям удастся поднять наверх живых горняков, поскольку в шахту нагнетается достаточное количество воздуха.

Он также сообщил, что после похорон «мы будем принимать родственников, чтобы оказать не только материальную, но и другие виды помощи».

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии “Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

Семьи погибших горняков получат в качестве компенсации по 100 тысяч гривен каждая.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.