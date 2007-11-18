В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму из-за ожидаемого ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение на 18 и 19 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, 18-19 ноября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду. В течение суток 19 ноября усиление ветра местами 25-30 метров в секунду.

Сегодня температура воздуха в Крыму ночью 1-3 градус тепла, днем 3-8 градус тепла. Влажность 89%.

Проезд на дорогах Крыма обеспечен, дежурит 47 человек и 24 единицы техники. На Ангарском и Грушевском перевалах проезд также обеспечен.