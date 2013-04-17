В Житомире освящен храм для пожизненно заключенных

Как передает корреспондент УНИАН, освятил храм в честь преподобного Варлаама Керетского архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Во время церемонии освящения отмечалось, что 186 пожизненно заключенных, отбывающих наказание в Житомирской тюрьме № 8, получили возможность молиться в новой часовне.

Во время ее освящения архиепископ отметил важность этого события. "Пусть Господь поможет, чтобы в этом храме очищались души, чтобы в нем всегда была молитва", - отметил архиепископ.

Как рассказал журналистам на церемонии освящения храма один из заключенных, который уже 10 лет отбывает наказание в Житомирской колонии, он считает открытие часовни важным этапом в своей жизни. "Бог нужен всем: и нам, и вам. Храмы нам тоже нужны. И каждое такое место несет в себе определенную силу. Покаяться можно в любом месте, не обязательно это делать в храме. Дело в том, что храм приближает человека к Богу ", - отметил он.

Начальник Управления Государственной пенитенциарной службы в Житомирской области генерал Виктор Мошковский добавил, что "приговоренные пожизненно молятся, и хотят в своих молитвах покаяться. Именно поэтому мы и предоставляем такую возможность».