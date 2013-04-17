В Одесской области спасатели ищут в море трех пропавших людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Морской спасательно-координационный центр.

Согласно сообщению, сигнал о пропаже троих жителей поселка Котовского (Суворовский район Одессы), вышедших накануне, 16 апреля, поздно вечером в море, поступил в главный Морской спасательно-координационный центр утром 17 апреля от КП «Спасательно-водолазная служба г.Одесса».

К поисково-спасательной операции был привлечен катер П РК-01 «Морской поисково-спасательной службы» Министерства инфраструктуры Украины. В 14.31 его экипаж обнаружил в трех километрах южнее мыса «Северный Одесский» перевернутую лодку без людей.

В настоящее время поиск людей продолжается.

Погодные условия в районе проведения поисково-спасательной операции: ветер северо-восточный 6-9 м/сек, волнение на море – 2 балла, температура морской воды – 10 градусов.