БЮТ и Наша Украина объединились против главы Житомирского облсовета

Фракции БЮТ и "Нашей Украины" в Житомирском областном совете заявляют о неправомерности действий руководства облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном заявлении обеих фракций.

"Мы обращаемся к избирателям и гражданам с тем, чтобы донести реальную ситуацию, которая сложилась в областном совете с мая 2007 года из-за неправомерных действий руководства во главе с Ириной СИНЯВСКОЙ", - говорится в заявлении.

По словам авторов заявления, "на протяжении этого периода, игнорируя действующее законодательство, И.СИНЯВСКОЙ так и не были выполнены судебные решения относительно применения к отдельным депутатам областного совета императивного мандата, и поэтому в сессионном зале, рядом с действующими депутатами, голосовали лица, которые были лишены депутатского мандата, что подвергает сомнению легитимность принятых решений".

Как говорится в заявлении фракций, упомянутые действия руководства облсовета "привели к разбазариванию природных ресурсов, земли, что наносит непоправимый ущерб территориальным общинам области".

Также в документе отмечается, что, "как показала сессия областного совета, которая состоялся 15 ноября 2007 года, И.СИНЯВСКАЯ путем процедурных манипуляций проигнорировала включение в повестку дня трех важных вопросов, которые могли бы снова ввести деятельность депутатского корпуса в русло закона".

Это, по словам авторов заявления, изменения в регламент работы относительно фиксированного поименного голосования, что давало бы возможность общественности области знать, как голосует каждый депутат, а также вопрос законности работы областной территориальной избирательной комиссии.

"Но этого почему-то сильно испугались депутаты от Партии регионов, коммунисты, социалисты и народники. Понимая всю ответственность перед избирателями, депутаты наших фракций приняли участие в рассмотрении неотложных вопросов, которые касаются жизнеобеспечения области, в частности, направление на социальные нужды средств от перевыполнения бюджета за 9 месяцев текущего года. Однако после еще одного заявления депутатов фракций «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» с требованием к руководителям правоохранительных органов и органов юстиции относительно оценки законности участия в пленарном заседании нелегитимных депутатов, И.СИНЯВСКАЯ объявила перерыв в работе сессии не на неделю, а на месяц", - говорится в заявлении фракций областного совета.

В нем также сообщается, что нерассмотренными на сессии остались вопросы финансирования сельского хозяйства, мер по улучшению экологической ситуации в области, эффективного использования совместной собственности территориальных общин и другие.

Авторы заявления настаивают на правовой оценке ситуации в Житомирском облсовете и заявляют о готовности "в правовом поле сотрудничать со всеми в интересах территориальных общин".