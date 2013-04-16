Минфин ликвидирует лотерейный рынок

По данным журнала Forbes, в ближайшее время рынок лотерей объемом в 4 млрд гривень должен прекратить свое существование.

На рынке лотерей работают три частных оператора - "М.С.Л.", "Патриот" и УНЛ. Лицензия есть и у государственного «Сбербанка», но он ею не пользуется. Издание замечает, что проблема частников, занимающихся лотереями, заключается в том, что срок действия лицензий у них истек, а Министерство финансов, которое выдает такие разрешения, продлевать их не собирается.

Как отмечает издание, в феврале правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предусматривает введение моратория на выдачу новых лицензий. Под документом стоит подпись министра финансов Юрия Колобова. Обоснование: лотереи - это разновидность азартных игр, запрещенных как класс летом 2009 года.

"Закон о гослотерее позволяет частным операторам лотерей вовлекать граждан в участие в азартных играх под видом государственных лотерей", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

В законе о бюджете на 2013 год предусмотрено, что доходы казны от проведения лотерей в 2013 году сократятся минимум в 270 раз.