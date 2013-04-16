Верховная Рада изменила названия двух населенных пунктов

16:23, 16 апреля 2013
Общество
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Верховная Рада Украины приняла постановление об изменении названия двух населенных пунктов.

Рада

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому постановлению, переименован поселок городского типа Пересечная Дергачевского района Харьковской области в поселок городского типа Пересечное.
За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Также переименовано село Мазынки Переяслав-Хмельницького района Киевской области в село Мазинки.

За это решение проголосовали 310 депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

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