Верховная Рада изменила названия двух населенных пунктов

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому постановлению, переименован поселок городского типа Пересечная Дергачевского района Харьковской области в поселок городского типа Пересечное.

За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Также переименовано село Мазынки Переяслав-Хмельницького района Киевской области в село Мазинки.

За это решение проголосовали 310 депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.