Верховная Рада изменила названия двух населенных пунктов
16:23, 16 апреля 2013Общество
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Верховная Рада Украины приняла постановление об изменении названия двух населенных пунктов.
Депутаты приняли постановление
Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому постановлению, переименован поселок городского типа Пересечная Дергачевского района Харьковской области в поселок городского типа Пересечное.
За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.
Также переименовано село Мазынки Переяслав-Хмельницького района Киевской области в село Мазинки.
За это решение проголосовали 310 депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.
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