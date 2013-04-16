Во Львове горело общежитие «Львовской политехники»

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вчера, 15 апреля, в 23.17, по улице Академика Сахарова, 23 во Львове возник пожар в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного общежития №8, принадлежащего Национальному университету «Львовская политехника».

„Вследствие пожара получил легкий ожог верхних дыхательных путей один человек 1996 года рождения, который после получения первой медицинской помощи от госпитализации отказался. На время тушения пожара из общежития временно были выведены 28 человек. Пожар был ликвидирован силами 5-ти пожарных подразделений. Причина пожара – замыкание электропроводки”, - отмечается в сообщении.