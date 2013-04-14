В Симферополе сгорел ангар со свадебными платьями

Сегодня в Главное управление ГСЧС Украины в АР Крым поступило сообщение о пожаре по адресу г. Симферополь ул. Пушкина, в отдельно расположенном торговом ряду на территории вещевого рынка ПАО ФК «Таврия».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в металлических помещениях для торговли тканью и свадебными платьями. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание из-за аварийной работы сети во время централизованного включения электропитания на рынке.

Пожаром уничтожено два торговых помещения со свадебными платьями и тканью, владельцы устанавливаются.

Пожаром повреждено три торговых помещения с тканью. Жертв и пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

Пожар ликвидирован, в тушении было задействовано 7 единиц пожарно-спасательной техники, 37 человек личного состава.

На месте события работает: следственная группа Центрального РО Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в АР Крым, оперативный состав Главного управления ГСЧС Украины в АР Крым.