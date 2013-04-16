«Укроборонпром» проведет совещание по вопросам выплаты долгов предприятия

В совещании ожидается участие руководства концерна, Министерства обороны, Харьковской областной администрации, а также предприятий области, которые находятся на балансе Минобороны, сообщает пресс-служба ХОГА.

«У нас из структуры долга по состоянию на 1 апреля 56,4 млн. грн. - Это долг государственных предприятий. Из них 40,7 млн. грн. - Это долг «Укроборонпрома». Это больше, чем две трети. Поэтому я считаю, что по тем проблемам, которые связаны с Министерством обороны, нам необходимо провести совместное совещание с участием представителей Минобороны, «Укроборонпрома», областной администрации и предприятий », - сказал глава области.

Справка. ДК "Укроборонопром" создан в соответствии с Указами Президента Украины от 9.12.2010 № 1085/2010 и от 28.12.2010 № 1245/2010, Постановлений Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1221 и от 31.08.2011 № 993.

Главная цель ГК «Укроборонпром» - эффективное государственное управление оборонно-промышленным комплексом Украины и повышения эффективности деятельности предприятий Концерна. На момент создания Концерна, в его состав входило 7 предприятий (ГК "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия).