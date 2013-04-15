Житомирский губернатор задекларировал 417 тысяч доходов и Mitsubishi

Как сообщили УНИАН в Житомирской ОГА, об этом говорится в декларации губернатора.

Согласно декларации, зарплата губернатора составляла 179 тыс. 207 грн, доход от научной, преподавательской и творческой деятельности - 36 тыс. 720 грн. Доход от дивидендов и процентов составлял 9 тыс. 821 грн, другие доходы – 200 тыс. 728 грн.

В собственности губернатора есть земельный участок 20,6 тыс. кв. м, квартиры общей площадью 261,6 кв. м, дача площадью 48 кв. м. Сумма на банковских счетах в 2012 году составляла 80 тыс. 598 грн.

С.Рыжук владеет также автомобилями Audi 2005 года выпуска и Mitsubishi 2008 года выпуска.