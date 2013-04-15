В Запорожье эвакуируют школу - ищут бомбу

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, сообщение о том, что в здание общеобразовательной школы №96 г. Запорожье заложено взрывное устройство поступило в милицию сегодня, 15 апреля, около 14.15 от неизвестного.

«Звонивший сообщил, что в здание школы заложено взрывное устройство и не представившись отключился», - сообщили в милиции.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, бойцы спецподразделения «Кобра», сотрудники милиции и медики.

Сейчас в школе проводится эвакуация учащихся и педагогов, а также обследование помещения на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.