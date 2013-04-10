Серийному маньяку, среди жертв которого - судья, дали 10 лет

В Полтавской области 26-летнего мужчину, который ограбил шестерых женщин и изнасиловал пятерых из них, вчера, 9 апреля, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщила УНИАН судья Кременчугского районного суда Елена Святская, слушания были закрытыми (из-за эпизодов с изнасилованиями), а дело рассматривалось по сокращенной процедуре – подсудимый был не против.

Судили за изнасилования, грабежи и разбои. Среди жертв разбоя была председатель одного из райсудов Кременчуга.

Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Ранее заместитель прокурора Полтавской области Александр Певнев заявлял, что подозреваемый признает свою вину и объясняет свои действия употреблением алкоголя. Молодой человек совершал преступления с середины января – он грабил и насиловал женщин в разных районах города. На подозреваемого милиции помогла выйти проститутка. 2 февраля насильника задержала милиция.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в Миргородском районе Полтавской области милиция задержала серийного маньяка из Кременчуга, который насиловал и грабил женщин. Доказана причастность данного мужчины к 6-ти нападениям на женщин, пять из них были изнасилованы.

12 января он напал на председателя Автозаводского райсуда, избил ее и ограбил. Все остальные случаи, кроме судьи, были связаны с сексуальным насилием над женщинами. Он также их грабил и забирал мобильные телефоны, вещи.... Краденые вещи сожительница нападающего сдавала в ломбарды Полтавы.

Задержать маньяка помогли проститутки. Мужчина был ранее дважды судим за кражи и вышел на свободу полгода назад.